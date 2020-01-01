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MediaTek MT6750 против Helio P22

MediaTek MT6750
MediaTek MT6750
VS
Helio P22
Helio P22

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek MT6750 (с графикой Mali-T860 MP2) и Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio P22
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • Показывает на 71% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
  • На 33% выше частота процессора (2000 против 1500 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 25%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
MediaTek MT6750
57537
Helio P22 +34%
76843
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик MediaTek MT6750 и Helio P22

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
4x 1 ГГц – Cortex-A53		 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1500 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T860 MP2 PowerVR GE8320
Архитектура Midgard Rogue
Частота GPU 520 МГц 650 МГц
Ядер 2 2
FLOPS 24 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 667 МГц 1600 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 6.9 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет CorePilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1280 x 800 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2016 года Май 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6750 MT6762R
Официальный сайт Сайт MediaTek MT6750 Сайт MediaTek Helio P22

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2 (22.2%)
7 (77.8%)
Всего проголосовало: 9

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