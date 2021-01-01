MediaTek MT6750 против Helio P35
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek MT6750 (с графикой Mali-T860 MP2) и Helio P35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
19
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
58
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
24
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio P35
- Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
- В 2.2 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 6.9 Гбит/с)
- Показывает на 87% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
- На 53% выше частота процессора (2300 против 1500 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 31%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|36930
|GPU
|-
|15632
|Memory
|-
|29149
|UX
|-
|38919
|Total score
|-
|121895
GeekBench 5
Single-Core Score
124
Helio P35 +39%
172
Multi-Core Score
509
Helio P35 +94%
989
|Image compression
|39.35 Mpixels/s
|66.55 Mpixels/s
|Face detection
|5.7 images/s
|9.05 images/s
|Speech recognition
|12.65 words/s
|16.55 words/s
|Machine learning
|7.22 images/s
|13.15 images/s
|Camera shooting
|1.87 images/s
|5.63 images/s
|HTML 5
|0.76 Mnodes/s
|1.3 Mnodes/s
|SQLite
|204.3 Krows/s
|319.2 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик MediaTek MT6750 и Helio P35
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
4x 1 ГГц – Cortex-A53
|8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1500 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|28 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|-
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T860 MP2
|IMG PowerVR GE8320
|Архитектура
|Midgard
|Rogue
|Частота GPU
|520 МГц
|680 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|64
|FLOPS
|24 Гфлопс
|44.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|667 МГц
|1600 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 6.9 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1280 x 800
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП
|1x 25МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2016 года
|Декабрь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|MT6750
|MT6765
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek MT6750
|Сайт MediaTek Helio P35
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