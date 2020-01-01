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MediaTek MT6750 против Helio P60

MediaTek MT6750
MediaTek MT6750
VS
Helio P60
Helio P60

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek MT6750 (с графикой Mali-T860 MP2) и Mediatek Helio P60 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Mediatek Helio P60
  • Показывает в 3.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 54%)
  • На 33% выше частота процессора (2000 против 1500 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
MediaTek MT6750
122
Helio P60 +125%
274
Geekbench 5 (многоядерный)
MediaTek MT6750
512
Helio P60 +124%
1145
AnTuTu Benchmark 8
MediaTek MT6750
н/д
Helio P60
172442

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик MediaTek MT6750 и Helio P60

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
4x 1 ГГц – Cortex-A53		 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1500 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali-T860 MP2 Mali-G72 MP3
Архитектура Midgard Bifrost
Частота GPU 520 МГц 800 МГц
Ядер 2 3
FLOPS 24 Гфлопс 86 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 667 МГц 1800 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 6.9 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1280 x 800 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП 1x 32МП, 2x 24МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2016 года Февраль 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6750 MT6771
Официальный сайт Сайт MediaTek MT6750 Сайт Mediatek Helio P60

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Комментарии

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