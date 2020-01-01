Главная > Сравнение мобильных процессоров > MediaTek MT6750 vs MediaTek MT6580 – что лучше?

MediaTek MT6750 против MediaTek MT6580

MediaTek MT6750
MediaTek MT6750
VS
MediaTek MT6580
MediaTek MT6580

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek MT6750 (Mali-T860 MP2) с его более старым соперником в лице 4-ядерного MediaTek MT6580 (Mali-400 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek MT6750
  • Показывает в 4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Имеет на 4 ядра больше
  • На 60% выше пропускная способность памяти (6.9 против 4.3 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
  • На 15% выше частота процессора (1500 против 1300 МГц
  • Более новая версия DirectX (11 vs 10)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
MediaTek MT6750 +65%
58050
MediaTek MT6580
35265
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик MediaTek MT6750 и MediaTek MT6580

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
4x 1 ГГц – Cortex-A53		 4x 1.3 ГГц – Cortex-A7
Количество ядер 8 4
Частота 1500 МГц 1300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A -
Кэш L1 - 32 КБ
Кэш L2 - 512 МБ
Техпроцесс 28 нм 28 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T860 MP2 Mali-400 MP2
Архитектура Midgard Utgard
Частота GPU 520 МГц 500 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS 24 Гфлопс 6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 -
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 10

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 533 МГц
Шина 1x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 6.9 Гбит/сек До 4.3 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 2 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Макс. разрешение дисплея 1280 x 800 1440 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП 1x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 6 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 4 4
Bluetooth 4.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Август 2016 года Январь 2016 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели MT6750 MT6580
Официальный сайт Сайт MediaTek MT6750 Сайт MediaTek MT6580

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 625 или MediaTek MT6750
2. Qualcomm Snapdragon 660 или MediaTek MT6750
3. MediaTek Helio P22 или MediaTek MT6750
4. Qualcomm Snapdragon 665 или MediaTek MT6580
5. Qualcomm Snapdragon 636 или MediaTek MT6580
6. MediaTek Helio A22 или MediaTek MT6580

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения MediaTek MT6580 с MediaTek MT6750, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях