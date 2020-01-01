MediaTek MT6750 против MediaTek MT6580
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek MT6750 (Mali-T860 MP2) с его более старым соперником в лице 4-ядерного MediaTek MT6580 (Mali-400 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek MT6750
- Показывает в 4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Имеет на 4 ядра больше
- На 60% выше пропускная способность памяти (6.9 против 4.3 Гбит/с)
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
- На 15% выше частота процессора (1500 против 1300 МГц
- Более новая версия DirectX (11 vs 10)
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
MediaTek MT6750 +65%
58050
35265
Geekbench 5 (одноядерный)
122
Geekbench 5 (многоядерный)
506
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик MediaTek MT6750 и MediaTek MT6580
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
4x 1 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.3 ГГц – Cortex-A7
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|1500 МГц
|1300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|-
|Кэш L1
|-
|32 КБ
|Кэш L2
|-
|512 МБ
|Техпроцесс
|28 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T860 MP2
|Mali-400 MP2
|Архитектура
|Midgard
|Utgard
|Частота GPU
|520 МГц
|500 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|32
|FLOPS
|24 Гфлопс
|6 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|-
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|10
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|667 МГц
|533 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 6.9 Гбит/сек
|До 4.3 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 2 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.0
|Макс. разрешение дисплея
|1280 x 800
|1440 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП
|1x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 6
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|4
|Bluetooth
|4.1
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2016 года
|Январь 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|MT6750
|MT6580
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek MT6750
|Сайт MediaTek MT6580
Опрос
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2