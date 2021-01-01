MediaTek MT6753 против Helio G25
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek MT6753 (с графикой Mali T720 MP3) и Helio G25 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
14
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
23
Основные отличия
Преимущества MediaTek MT6753
- Выше частота графического ускорителя (на 8%)
Преимущества MediaTek Helio G25
- Более новый - выпущен на 5 лет и 5 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
- На 54% выше частота процессора (2000 против 1300 МГц)
- Показывает на 16% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|36605
|GPU
|-
|12376
|Memory
|-
|24580
|UX
|-
|20429
|Total score
|-
|94631
GeekBench 5
Single-Core Score
118
Helio G25 +15%
136
Multi-Core Score
MediaTek MT6753 +29%
614
477
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик MediaTek MT6753 и Helio G25
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.3 ГГц – Cortex-A53
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1300 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|28 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|-
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali T720 MP3
|IMG PowerVR GE8320
|Архитектура
|Midgard
|Rogue
|Частота GPU
|700 МГц
|650 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|2
|Шейдерных блоков
|48
|64
|FLOPS
|36 Гфлопс
|41.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|800 МГц
|1600 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 3 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1080
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.0
|5.0
|Навигация
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2015 года
|Июнь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|MT6753
|MT6762G
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek MT6753
|Сайт MediaTek Helio G25
Опрос
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2