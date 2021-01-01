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MediaTek MT6753 против Helio G25

MediaTek MT6753
VS
Helio G25
MediaTek MT6753
Helio G25

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek MT6753 (с графикой Mali T720 MP3) и Helio G25 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek MT6753
  • Выше частота графического ускорителя (на 8%)
Преимущества MediaTek Helio G25
  • Более новый - выпущен на 5 лет и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • На 54% выше частота процессора (2000 против 1300 МГц)
  • Показывает на 16% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
MediaTek MT6753
vs
Helio G25

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU - 36605
GPU - 12376
Memory - 24580
UX - 20429
Total score - 94631
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
MediaTek MT6753
118
Helio G25 +15%
136
Multi-Core Score
MediaTek MT6753 +29%
614
Helio G25
477

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик MediaTek MT6753 и Helio G25

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.3 ГГц – Cortex-A53 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali T720 MP3 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Midgard Rogue
Частота GPU 700 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 48 64
FLOPS 36 Гфлопс 41.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 1600 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 3 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1080 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.0 5.0
Навигация GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2015 года Июнь 2020 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели MT6753 MT6762G
Официальный сайт Сайт MediaTek MT6753 Сайт MediaTek Helio G25

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Комментарии

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