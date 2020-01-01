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MediaTek MT6753 против Helio P22

MediaTek MT6753
MediaTek MT6753
VS
Helio P22
Helio P22

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek MT6753 (с графикой Mali T720 MP3) и Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek MT6753
  • Выше частота графического ускорителя (на 8%)
Преимущества MediaTek Helio P22
  • Более новый - выпущен на 3 года и 3 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • На 54% выше частота процессора (2000 против 1300 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
MediaTek MT6753
119
Helio P22 +31%
156
Geekbench 5 (многоядерный)
MediaTek MT6753
626
Helio P22 +21%
756
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик MediaTek MT6753 и Helio P22

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.3 ГГц – Cortex-A53 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 5.5 млрд.
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali T720 MP3 PowerVR GE8320
Архитектура Midgard Rogue
Частота GPU 700 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 3 2
Шейдерных блоков 48 64
FLOPS 36 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 1600 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Объем До 3 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет CorePilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1080 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.0 5.0
Навигация GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2015 года Май 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6753 MT6762R
Официальный сайт Сайт MediaTek MT6753 Сайт MediaTek Helio P22

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Комментарии

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