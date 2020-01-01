MediaTek MT6753 против Helio P22
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek MT6753 (с графикой Mali T720 MP3) и Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
18
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
50
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
Основные отличия
Преимущества MediaTek MT6753
- Выше частота графического ускорителя (на 8%)
Преимущества MediaTek Helio P22
- Более новый - выпущен на 3 года и 3 месяца позже
- Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
- На 54% выше частота процессора (2000 против 1300 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
119
Helio P22 +31%
156
Geekbench 5 (многоядерный)
626
Helio P22 +21%
756
AnTuTu Benchmark 8
н/д
98305
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик MediaTek MT6753 и Helio P22
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.3 ГГц – Cortex-A53
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1300 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|28 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|5.5 млрд.
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali T720 MP3
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Midgard
|Rogue
|Частота GPU
|700 МГц
|650 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|2
|Шейдерных блоков
|48
|64
|FLOPS
|36 Гфлопс
|41 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|800 МГц
|1600 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Объем
|До 3 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|CorePilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1080
|1600 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|5
|Bluetooth
|4.0
|5.0
|Навигация
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2015 года
|Май 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6753
|MT6762R
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek MT6753
|Сайт MediaTek Helio P22
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