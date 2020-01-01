MediaTek MT6753 против MediaTek MT6737
Мы сравнили 8-ядерный MediaTek MT6753 (Mali T720 MP3) с его более новым соперником в лице 4-ядерного MediaTek MT6737 (Mali-T720 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek MT6753
- Имеет на 4 ядра больше
- Выше частота графического ускорителя (на 8%)
- Показывает на 6% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества MediaTek MT6737
- Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
MediaTek MT6753 +10%
44168
40292
Geekbench 5 (одноядерный)
119
MediaTek MT6737 +8%
129
Geekbench 5 (многоядерный)
MediaTek MT6753 +43%
624
435
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.3 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|1300 МГц
|1300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|28 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali T720 MP3
|Mali-T720 MP2
|Архитектура
|Midgard
|Midgard
|Частота GPU
|700 МГц
|500-650 МГц
|Ядер
|3
|2
|FLOPS
|36 Гфлопс
|34 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|-
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|800 МГц
|640 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 4.9 Гбит/сек
|Объем
|До 3 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.0
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1080
|1280 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП
|1x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|MT6169
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 50 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|4
|Bluetooth
|4.0
|4.1
|Навигация
|GPS
|GPS
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2015 года
|Январь 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6753
|MT6737
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek MT6753
|Сайт MediaTek MT6737
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