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MediaTek MT6753 против MediaTek MT6739

MediaTek MT6753
MediaTek MT6753
VS
MediaTek MT6739
MediaTek MT6739

Мы сравнили 8-ядерный MediaTek MT6753 (Mali T720 MP3) с его более новым соперником в лице 4-ядерного MediaTek MT6739 (PowerVR GE8100). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek MT6753
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Показывает на 71% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 23%)
  • Более новая версия DirectX (11 vs 10)
Преимущества MediaTek MT6739
  • Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
  • На 15% выше частота процессора (1500 против 1300 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
MediaTek MT6753
44168
MediaTek MT6739 +12%
49680
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик MediaTek MT6753 и MediaTek MT6739

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.3 ГГц – Cortex-A53 4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 1300 МГц 1500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 28 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali T720 MP3 PowerVR GE8100
Архитектура Midgard Rogue
Частота GPU 700 МГц 570 МГц
Ядер 3 -
FLOPS 36 Гфлопс 21 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 10

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 667 МГц
Шина 1x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность - До 6.4 Гбит/сек
Объем До 3 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1080 1440 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП 1x 13МП, 2x 8МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - MT6177M
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 50 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 4 5
Bluetooth 4.0 4.2
Навигация GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2015 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели MT6753 MT6739
Официальный сайт Сайт MediaTek MT6753 Сайт MediaTek MT6739

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Сравнения с конкурентами

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