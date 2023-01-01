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Snapdragon 4 Gen 1 против A13 Bionic

Snapdragon 4 Gen 1
VS
A13 Bionic
Snapdragon 4 Gen 1
A13 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 (Adreno 619) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
  • Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
Преимущества Apple A13 Bionic
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 79%) баллов в AnTuTu 9 – 633K vs 354K
  • Показывает на 51% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 33% выше частота процессора (2650 против 2000 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 4 Gen 1
vs
A13 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 4 Gen 1
354055
A13 Bionic +79%
633489
CPU 101413 160289
GPU 90246 262006
Memory 59456 88528
UX 100024 117824
Total score 354055 633489
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 155.7 Mpixels/s
Face detection - 30.2 images/s
Speech recognition - 89.8 words/s
Machine learning - 73.1 images/s
Camera shooting - 33.8 images/s
HTML 5 - 3.81 Mnodes/s
SQLite - 899.2 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Snapdragon 4 Gen 1
1038
A13 Bionic +627%
7544
Stability 99% 72%
Graphics test 6 FPS 45 FPS
Score 1038 7544

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 57 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 60 FPS
[Ultra]
Fortnite - 60 FPS
[High]
World of Tanks Blitz - 60 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 59 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Apple iPhone 11 Pro
828 x 1792
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 4 Gen 1 и A13 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A78
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.65 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2000 МГц 2650 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.4-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 6 нм 7 нм
Количество транзисторов - 8.5 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 Apple A13 Bionic GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 825 МГц -
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 128 -
FLOPS 486 Гфлопс 736 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 2.2 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП -
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем Snapdragon X51 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 900 Мбит/с До 350 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2022 года Сентябрь 2019 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели SM4375 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 -

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