Snapdragon 4 Gen 1 против A13 Bionic VS Snapdragon 4 Gen 1 A13 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 (Adreno 619) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже

Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже Имеет на 2 ядра больше

Имеет на 2 ядра больше Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров) Преимущества Apple A13 Bionic В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17 Гбит/с)

В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17 Гбит/с) Набирает существенно больше (на 79%) баллов в AnTuTu 9 – 633K vs 354K

Набирает существенно больше (на 79%) баллов в AnTuTu 9 – 633K vs 354K Показывает на 51% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Показывает на 51% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой На 33% выше частота процессора (2650 против 2000 МГц)

На 33% выше частота процессора (2650 против 2000 МГц) Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 4 Gen 1 354055 A13 Bionic +79% 633489 CPU 101413 160289 GPU 90246 262006 Memory 59456 88528 UX 100024 117824 Total score 354055 633489 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке. Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 4 Gen 1 622 A13 Bionic +115% 1337 Multi-Core Score Snapdragon 4 Gen 1 1857 A13 Bionic +89% 3515 Image compression - 155.7 Mpixels/s Face detection - 30.2 images/s Speech recognition - 89.8 words/s Machine learning - 73.1 images/s Camera shooting - 33.8 images/s HTML 5 - 3.81 Mnodes/s SQLite - 899.2 Krows/s

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 4 Gen 1 1038 A13 Bionic +627% 7544 Stability 99% 72% Graphics test 6 FPS 45 FPS Score 1038 7544

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile - 57 FPS

[Ultra] Call of Duty: Mobile - 60 FPS

[Ultra] Fortnite - 60 FPS

[High] World of Tanks Blitz - 60 FPS

[Ultra] Genshin Impact - 59 FPS

[Ultra] Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS

[Ultra] Смартфон - Apple iPhone 11 Pro

828 x 1792 FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 4 Gen 1 и A13 Bionic

Центральный процессор Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A78

6x 1.8 ГГц – Cortex-A55 2x 2.65 ГГц – Lightning

4x 1.6 ГГц – Thunder Количество ядер 8 6 Частота 2000 МГц 2650 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.4-A Кэш L1 - 128 КБ Кэш L2 - 8 МБ Техпроцесс 6 нм 7 нм Количество транзисторов - 8.5 млрд. TDP - 6 Вт

Графический ускоритель GPU Adreno 619 Apple A13 Bionic GPU Архитектура Adreno 600 - Частота GPU 825 МГц - Вычислительных блоков 2 4 Шейдерных блоков 128 - FLOPS 486 Гфлопс 736 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 -

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon Neural Engine Тип накопителя UFS 2.1, UFS 2.2 NVMe Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2688 x 1242 Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП - Запись видео 1K при 60FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети Модем Snapdragon X51 - Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Да Нет Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 1200 Мбит/с Скорость загрузки До 900 Мбит/с До 350 Мбит/с Wi-Fi 5 6 Bluetooth 5.2 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация Дата анонса Октябрь 2022 года Сентябрь 2019 года Класс Бюджетный Флагман Номер модели SM4375 - Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 -