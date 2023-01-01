Snapdragon 4 Gen 1 против A13 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 (Adreno 619) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
78
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
70
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
81
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
77
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
- Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже
- Имеет на 2 ядра больше
- Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
Преимущества Apple A13 Bionic
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 79%) баллов в AnTuTu 9 – 633K vs 354K
- Показывает на 51% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 33% выше частота процессора (2650 против 2000 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|101413
|160289
|GPU
|90246
|262006
|Memory
|59456
|88528
|UX
|100024
|117824
|Total score
|354055
|633489
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
A13 Bionic +115%
1337
Multi-Core Score
1857
A13 Bionic +89%
3515
|Image compression
|-
|155.7 Mpixels/s
|Face detection
|-
|30.2 images/s
|Speech recognition
|-
|89.8 words/s
|Machine learning
|-
|73.1 images/s
|Camera shooting
|-
|33.8 images/s
|HTML 5
|-
|3.81 Mnodes/s
|SQLite
|-
|899.2 Krows/s
3DMark
|Stability
|99%
|72%
|Graphics test
|6 FPS
|45 FPS
|Score
|1038
|7544
Игры
|PUBG Mobile
|-
|57 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|60 FPS
[High]
|World of Tanks Blitz
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|59 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Apple iPhone 11 Pro
828 x 1792
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 4 Gen 1 и A13 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A78
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.65 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2000 МГц
|2650 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.4-A
|Кэш L1
|-
|128 КБ
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|6 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|8.5 млрд.
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 619
|Apple A13 Bionic GPU
|Архитектура
|Adreno 600
|-
|Частота GPU
|825 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|128
|-
|FLOPS
|486 Гфлопс
|736 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 2.2
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2688 x 1242
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП
|-
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X51
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 900 Мбит/с
|До 350 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2022 года
|Сентябрь 2019 года
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Номер модели
|SM4375
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
|-
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