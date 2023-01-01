Snapdragon 4 Gen 1 против Google Tensor
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 (с графикой Adreno 619) и Google Tensor (Mali-G78 MP20). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
- Более новый - выпущен на позже
Преимущества Google Tensor
- В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 713K vs 354K
- На 40% выше частота процессора (2800 против 2000 МГц)
- Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|101413
|190622
|GPU
|90246
|281023
|Memory
|59456
|101339
|UX
|100024
|135229
|Total score
|354055
|713275
GeekBench 5
Single-Core Score
Google Tensor +69%
1054
Multi-Core Score
1857
Google Tensor +54%
2868
3DMark
|Stability
|99%
|56%
|Graphics test
|6 FPS
|37 FPS
|Score
|1038
|6242
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 4 Gen 1 и Google Tensor
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A78
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.8 ГГц – Cortex-X1
2x 2.25 ГГц – Cortex A76
4x 1.8 ГГц – Cortex A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L2
|-
|3 МБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|6 нм
|5 нм
|TDP
|-
|5.6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 619
|Mali-G78 MP20
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall
|Частота GPU
|825 МГц
|848 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|20
|Шейдерных блоков
|128
|320
|FLOPS
|486 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon
|Tensor Processing Unit
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 2.2
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП
|1x 200МП, 2x 32МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X51
|Exynos 5300g
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|До 7350 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 900 Мбит/с
|До 3670 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2022 года
|Октябрь 2021 года
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Номер модели
|SM4375
|S5E9845
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
|Сайт Google Tensor
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