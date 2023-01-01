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Snapdragon 4 Gen 1 против Google Tensor

Snapdragon 4 Gen 1
VS
Google Tensor
Snapdragon 4 Gen 1
Google Tensor

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 (с графикой Adreno 619) и Google Tensor (Mali-G78 MP20). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
  • Более новый - выпущен на позже
Преимущества Google Tensor
  • В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 713K vs 354K
  • На 40% выше частота процессора (2800 против 2000 МГц)
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 4 Gen 1
vs
Google Tensor

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 4 Gen 1
354055
Google Tensor +101%
713275
CPU 101413 190622
GPU 90246 281023
Memory 59456 101339
UX 100024 135229
Total score 354055 713275
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% 56%
Graphics test 6 FPS 37 FPS
Score 1038 6242

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 4 Gen 1 и Google Tensor

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A78
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.8 ГГц – Cortex-X1
2x 2.25 ГГц – Cortex A76
4x 1.8 ГГц – Cortex A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 6 нм 5 нм
TDP - 5.6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 Mali-G78 MP20
Архитектура Adreno 600 Valhall
Частота GPU 825 МГц 848 МГц
Вычислительных блоков 2 20
Шейдерных блоков 128 320
FLOPS 486 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon Tensor Processing Unit
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 2.2 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП 1x 200МП, 2x 32МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Snapdragon X51 Exynos 5300g
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 7350 Мбит/с
Скорость загрузки До 900 Мбит/с До 3670 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2022 года Октябрь 2021 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели SM4375 S5E9845
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 Сайт Google Tensor

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