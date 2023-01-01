Snapdragon 4 Gen 1 против Dimensity 7200
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 (с графикой Adreno 619) и MediaTek Dimensity 7200 (Mali-G610 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 7200
- В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 63%) баллов в AnTuTu 9 – 612K vs 375K
- Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
- На 40% выше частота процессора (2800 против 2000 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|114577
|155165
|GPU
|91664
|197878
|Memory
|64821
|117814
|UX
|106590
|144422
|Total score
|375715
|612245
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 7200 +37%
848
Multi-Core Score
1841
Dimensity 7200 +24%
2287
3DMark
|Graphics test
|6 FPS
|-
|Score
|1039
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 4 Gen 1 и Dimensity 7200
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A78
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.8 ГГц – Cortex-A715
6x 2 ГГц – Cortex-A510
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2800 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv9-A
|Техпроцесс
|6 нм
|4 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 619
|Mali-G610 MC4
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall 2
|Вычислительных блоков
|-
|4
|Версия Vulcan
|1.1
|1.2
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|6400 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|MediaTek APU 650
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 2.2
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП
|1x 200МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X51
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 4700 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2022 года
|Февраль 2023 года
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Номер модели
|SM4375
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
|Сайт MediaTek Dimensity 7200
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