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Snapdragon 4 Gen 1 против Dimensity 7200

Snapdragon 4 Gen 1
VS
Dimensity 7200
Snapdragon 4 Gen 1
Dimensity 7200

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 (с графикой Adreno 619) и MediaTek Dimensity 7200 (Mali-G610 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 7200
  • В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 63%) баллов в AnTuTu 9 – 612K vs 375K
  • Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
  • На 40% выше частота процессора (2800 против 2000 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 4 Gen 1
vs
Dimensity 7200

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 4 Gen 1
375715
Dimensity 7200 +63%
612245
CPU 114577 155165
GPU 91664 197878
Memory 64821 117814
UX 106590 144422
Total score 375715 612245
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Graphics test 6 FPS -
Score 1039 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 4 Gen 1 и Dimensity 7200

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A78
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.8 ГГц – Cortex-A715
6x 2 ГГц – Cortex-A510
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2800 МГц
Набор инструкций - ARMv9-A
Техпроцесс 6 нм 4 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 Mali-G610 MC4
Архитектура Adreno 600 Valhall 2
Вычислительных блоков - 4
Версия Vulcan 1.1 1.2
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 6400 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да MediaTek APU 650
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 2.2 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП 1x 200МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем Snapdragon X51 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 4700 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.2 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2022 года Февраль 2023 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели SM4375 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 Сайт MediaTek Dimensity 7200

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Комментарии

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