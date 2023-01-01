Snapdragon 4 Gen 1 против Dimensity 8100
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 (с графикой Adreno 619) и MediaTek Dimensity 8100 (Mali-G610 MC6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
Преимущества MediaTek Dimensity 8100
- В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 818K vs 354K
- Показывает на 88% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 43% выше частота процессора (2850 против 2000 МГц)
- Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|101413
|196804
|GPU
|90246
|313342
|Memory
|59456
|140254
|UX
|100024
|161901
|Total score
|354055
|818532
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 8100 +53%
954
Multi-Core Score
1857
Dimensity 8100 +106%
3827
3DMark
|Stability
|99%
|97%
|Graphics test
|6 FPS
|34 FPS
|Score
|1038
|5819
Игры
|PUBG Mobile
|-
|77 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|26 FPS
[High]
|Shadowgun Legends
|-
|74 FPS
[Ultra]
|World of Tanks Blitz
|-
|98 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|57 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|59 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|OnePlus Ace
1080 x 2412
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 4 Gen 1 и Dimensity 8100
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A78
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.85 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2850 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|6 нм
|5 нм
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 619
|Mali-G610 MC6
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall 3
|Частота GPU
|825 МГц
|860 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|6
|Шейдерных блоков
|128
|96
|FLOPS
|486 Гфлопс
|916 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 2.2
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП
|1x 200МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X51
|MediaTek UltraSave 2.0
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|До 4700 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 900 Мбит/с
|До 2500 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2022 года
|Март 2022 года
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Номер модели
|SM4375
|MT6895Z/TCZA
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
|Сайт MediaTek Dimensity 8100
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