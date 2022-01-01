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Snapdragon 4 Gen 1 против Dimensity 9000

Snapdragon 4 Gen 1
VS
Dimensity 9000
Snapdragon 4 Gen 1
Dimensity 9000

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 (с графикой Adreno) и MediaTek Dimensity 9000 (Mali-G710). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
Преимущества MediaTek Dimensity 9000
  • В 3.5 раза выше пропускная способность памяти (60 против 17 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2.6 раза) баллов в AnTuTu 9 – 997K vs 382K
  • На 53% выше частота процессора (3050 против 2000 МГц)
  • Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 4 Gen 1
vs
Dimensity 9000

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 4 Gen 1
382793
Dimensity 9000 +161%
997666
CPU 113829 257778
GPU 92314 400071
Memory 68007 156049
UX 110869 188263
Total score 382793 997666
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 85%
Graphics test - 48 FPS
Score - 8040

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 4 Gen 1 и Dimensity 9000

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A78
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 1x 3.05 ГГц – Cortex-X2
3x 2.85 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 3050 МГц
Набор инструкций - ARMv9-A
Кэш L1 - 1024 КБ
Кэш L2 - 3.5 МБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 6 нм 4 нм
TDP - 4 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno Mali-G710
Архитектура Adreno Valhall 3
Частота GPU - 850 МГц
Вычислительных блоков - 10
Шейдерных блоков - 512
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5X
Частота памяти 2133 МГц 3750 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 60 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 24 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 2.2 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП 1x 320МП, 3x 32МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем Snapdragon X51 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 800 Мбит/с -
Скорость загрузки До 210 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.2 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2022 года Ноябрь 2021 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели SM4375 MT6983
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 Сайт MediaTek Dimensity 9000

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