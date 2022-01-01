Snapdragon 4 Gen 1 против Dimensity 9000
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 (с графикой Adreno) и MediaTek Dimensity 9000 (Mali-G710). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
- Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
Преимущества MediaTek Dimensity 9000
- В 3.5 раза выше пропускная способность памяти (60 против 17 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (в 2.6 раза) баллов в AnTuTu 9 – 997K vs 382K
- На 53% выше частота процессора (3050 против 2000 МГц)
- Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|113829
|257778
|GPU
|92314
|400071
|Memory
|68007
|156049
|UX
|110869
|188263
|Total score
|382793
|997666
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 9000 +104%
1260
Multi-Core Score
1838
Dimensity 9000 +131%
4252
3DMark
|Stability
|-
|85%
|Graphics test
|-
|48 FPS
|Score
|-
|8040
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 4 Gen 1 и Dimensity 9000
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A78
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|1x 3.05 ГГц – Cortex-X2
3x 2.85 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|3050 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv9-A
|Кэш L1
|-
|1024 КБ
|Кэш L2
|-
|3.5 МБ
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|6 нм
|4 нм
|TDP
|-
|4 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno
|Mali-G710
|Архитектура
|Adreno
|Valhall 3
|Частота GPU
|-
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|10
|Шейдерных блоков
|-
|512
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5X
|Частота памяти
|2133 МГц
|3750 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 60 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 24 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 2.2
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП
|1x 320МП, 3x 32МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X51
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2022 года
|Ноябрь 2021 года
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Номер модели
|SM4375
|MT6983
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
|Сайт MediaTek Dimensity 9000
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1