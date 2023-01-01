Snapdragon 4 Gen 1 против Helio G80
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 (с графикой Adreno 619) и MediaTek Helio G80 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
23
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
14
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
63
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
30
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
- Показывает в 8.9 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 57%) баллов в AnTuTu 9 – 354K vs 225K
- Более новый - выпущен на 2 года и 9 месяцев позже
- На 27% выше пропускная способность памяти (17 против 13.41 Гбит/с)
Преимущества MediaTek Helio G80
- Выше частота графического ускорителя (на 15%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|101413
|71890
|GPU
|90246
|36810
|Memory
|59456
|44172
|UX
|100024
|71018
|Total score
|354055
|225378
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 4 Gen 1 +77%
622
351
Multi-Core Score
Snapdragon 4 Gen 1 +42%
1857
1306
|Image compression
|-
|79.2 Mpixels/s
|Face detection
|-
|11.9 images/s
|Speech recognition
|-
|23.4 words/s
|Machine learning
|-
|17.4 images/s
|Camera shooting
|-
|8.63 images/s
|HTML 5
|-
|1.53 Mnodes/s
|SQLite
|-
|416 Krows/s
3DMark
|Stability
|99%
|98%
|Graphics test
|6 FPS
|3 FPS
|Score
|1038
|664
Игры
|PUBG Mobile
|-
|30 FPS
[High]
|Call of Duty: Mobile
|-
|30 FPS
[Low]
|Fortnite
|-
|27 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|52 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|53 FPS
[Medium]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|54 FPS
[High]
|Смартфон
|-
|Realme 6i
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 4 Gen 1 и Helio G80
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A78
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L2
|-
|320 КБ
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|6 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|-
|5.5 млрд.
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 619
|Mali-G52 MP2
|Архитектура
|Adreno 600
|Bifrost 2
|Частота GPU
|825 МГц
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|128
|32
|FLOPS
|486 Гфлопс
|54.6 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 13.41 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 2.2
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X51
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 900 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2022 года
|Февраль 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|SM4375
|MT6769T
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
|Сайт MediaTek Helio G80
Опрос
8 (66.7%)
4 (33.3%)
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