Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (с графикой Adreno) и MediaTek Dimensity 1080 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

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