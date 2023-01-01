Snapdragon 4 Gen 2 против Dimensity 920 VS Snapdragon 4 Gen 2 Dimensity 920 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (с графикой Adreno) и MediaTek Dimensity 920 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)

Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров) Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже Преимущества MediaTek Dimensity 920 В 2 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 25.6 Гбит/с)

В 2 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 25.6 Гбит/с) На 14% выше частота процессора (2500 против 2200 МГц)

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 4 Gen 2 н/д Dimensity 920 501398 CPU - 137440 GPU - 139027 Memory - 96443 UX - 128980 Total score - 501398 Добавить ваш результат теста AnTuTu

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 4 Gen 2 н/д Dimensity 920 2125 Stability - 99% Graphics test - 12 FPS Score - 2125

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile - 64 FPS

[Ultra] Call of Duty: Mobile - 59 FPS

[High] Fortnite - 27 FPS

[Low] Shadowgun Legends - 68 FPS

[Medium] World of Tanks Blitz - 59 FPS

[Ultra] Genshin Impact - 46 FPS

[Medium] Mobile Legends: Bang Bang - 53 FPS

[Ultra] Смартфон - Oppo Realme 9 Pro Plus

1080 x 2400 FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 4 Gen 2 и Dimensity 920

Центральный процессор Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A78

6x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78

6x 2 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 8 Частота 2200 МГц 2500 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A Кэш L3 - 2 МБ Техпроцесс 4 нм 6 нм Количество транзисторов - 10 млрд. TDP - 4 Вт

Графический ускоритель GPU Adreno Mali-G68 MC4 Архитектура Adreno 600 Valhall 2 Частота GPU - 950 МГц Вычислительных блоков - 4 Шейдерных блоков - 64 FLOPS - 684 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR5X LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность До 25.6 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек Объем - До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Да Тип накопителя UFS 2.2, UFS 3.1 UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1 Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 20МП Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9 Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Модем Snapdragon X61 - Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 2770 Мбит/с Скорость загрузки До 900 Мбит/с До 1250 Мбит/с Wi-Fi 5 6 Bluetooth 5.2 5.2 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Июнь 2023 года Август 2021 года Класс Средний класс Средний класс Номер модели SM4450 MT6877T Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 Сайт MediaTek Dimensity 920