Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 425 (Adreno 308) с его более новым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 658 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.