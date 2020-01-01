Snapdragon 425 против Kirin 659
Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 425 (Adreno 308) с его более новым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 659 (Mali-T830 MP2 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
21
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
43
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
31
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 425
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
Преимущества HiSilicon Kirin 659
- Имеет на 4 ядра больше
- Меньший размер транзистора (16 против 28 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 80%)
- На 69% выше частота процессора (2360 против 1400 МГц
- Показывает на 71% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
44910
Kirin 659 +71%
76609
Geekbench 5 (одноядерный)
127
Kirin 659 +53%
194
Geekbench 5 (многоядерный)
410
Kirin 659 +118%
894
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.36 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|4
|8
|Частота
|1400 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Техпроцесс
|28 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|4 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 308
|Mali-T830 MP2
|Архитектура
|Adreno 300
|Midgard
|Частота GPU
|500 МГц
|900 МГц
|Ядер
|-
|2
|Количество ALU
|24
|-
|FLOPS
|24 Гфлопс
|41 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|667 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 5.34 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1280 x 800
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X6
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 75 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|4.1
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Январь 2017 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|MSM8917
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 425
|-
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Всего проголосовало: 7
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