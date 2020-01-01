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Snapdragon 425 против Kirin 659

Snapdragon 425
Snapdragon 425
VS
Kirin 659
Kirin 659

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 425 (Adreno 308) с его более новым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 659 (Mali-T830 MP2 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 425
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
Преимущества HiSilicon Kirin 659
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (16 против 28 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 80%)
  • На 69% выше частота процессора (2360 против 1400 МГц
  • Показывает на 71% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Snapdragon 425
44910
Kirin 659 +71%
76609
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 425
127
Kirin 659 +53%
194
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 425
410
Kirin 659 +118%
894

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 425 и Kirin 659

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53 4x 2.36 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 1400 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Техпроцесс 28 нм 16 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 4 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 308 Mali-T830 MP2
Архитектура Adreno 300 Midgard
Частота GPU 500 МГц 900 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 24 -
FLOPS 24 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 5.34 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1280 x 800 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X6 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 75 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Январь 2017 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели MSM8917 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 425 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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