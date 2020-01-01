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Snapdragon 425 против Kirin 810

Snapdragon 425
Snapdragon 425
VS
Kirin 810
Kirin 810

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 425 (Adreno 308) с его более новым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 425
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
Преимущества HiSilicon Kirin 810
  • Показывает в 23 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (7 против 28 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 3 года и 5 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • На 57% выше частота процессора (2200 против 1400 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 64%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 425
127
Kirin 810 +380%
610
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 425
410
Kirin 810 +393%
2022
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 425
н/д
Kirin 810
322421

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 425 и Kirin 810

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 4 8
Частота 1400 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 128 КБ 256 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Техпроцесс 28 нм 7 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 308 Mali-G52 MP6
Архитектура Adreno 300 Rogue
Частота GPU 500 МГц 820 МГц
Ядер - 6
Количество ALU 24 -
FLOPS 24 Гфлопс 551 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 667 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 5.34 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1280 x 800 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X6 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 75 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Июнь 2019 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели MSM8917 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 425 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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