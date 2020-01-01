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Snapdragon 425 против Kirin 950

Snapdragon 425
Snapdragon 425
VS
Kirin 950
Kirin 950

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 425 (Adreno 308) с его более старым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 950 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 425
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
Преимущества HiSilicon Kirin 950
  • Показывает в 5.1 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 4.8 раз выше пропускная способность памяти (25.6 против 5.34 Гбит/с)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (16 против 28 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 80%)
  • На 71% выше частота процессора (2400 против 1400 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Snapdragon 425
44910
Kirin 950 +166%
119475
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 425
127
Kirin 950 +167%
339
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 425
410
Kirin 950 +214%
1287

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 425 и Kirin 950

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53 4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 1400 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Техпроцесс 28 нм 16 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 308 Mali-T880 MP4
Архитектура Adreno 300 Midgard
Частота GPU 500 МГц 900 МГц
Ядер - 4
Количество ALU 24 -
FLOPS 24 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 667 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 5.34 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 1280 x 800 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X6 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 75 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Ноябрь 2015 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели MSM8917 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 425 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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