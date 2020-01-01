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Snapdragon 425 против Helio G25

Snapdragon 425
Snapdragon 425
VS
Helio G25
Helio G25

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 425 (Adreno 308) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio G25 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 425
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
Преимущества MediaTek Helio G25
  • В 2.8 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 5.34 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 4 года и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Показывает на 74% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 43% выше частота процессора (2000 против 1400 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 30%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 425
410
Helio G25 +15%
471
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 425 и Helio G25

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 1400 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 128 КБ -
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 308 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 300 Rogue
Частота GPU 500 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 24 64
FLOPS 24 Гфлопс 41.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 667 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 5.34 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1280 x 800 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X6 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 75 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Июнь 2020 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели MSM8917 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 425 Сайт MediaTek Helio G25

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Комментарии

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