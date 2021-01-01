Snapdragon 425 против Helio G88
Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 425 (Adreno 308) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
28
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 425
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
Преимущества MediaTek Helio G88
- Более новый - выпущен на 5 лет и 5 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
- Имеет на 4 ядра больше
- Выше частота графического ускорителя (в 2 раза)
- На 43% выше частота процессора (2000 против 1400 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|65730
|GPU
|-
|42693
|Memory
|-
|42099
|UX
|-
|44322
|Total score
|-
|196635
GeekBench 5
Single-Core Score
128
Helio G88 +167%
342
Multi-Core Score
418
Helio G88 +216%
1321
|Image compression
|26.6 Mpixels/s
|-
|Face detection
|3.52 images/s
|-
|Speech recognition
|10.9 words/s
|-
|Machine learning
|6.44 images/s
|-
|Camera shooting
|2.3 images/s
|-
|HTML 5
|0.48 Mnodes/s
|-
|SQLite
|134.1 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 425 и Helio G88
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|4
|8
|Частота
|1400 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Техпроцесс
|28 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|-
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 308
|Mali-G52 MC2
|Архитектура
|Adreno 300
|Bifrost
|Частота GPU
|500 МГц
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|24
|32
|FLOPS
|24 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|667 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 5.34 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 536
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1280 x 800
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X6
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 75 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Июнь 2021 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|MSM8917
|MT6769H
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 425
|Сайт MediaTek Helio G88
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