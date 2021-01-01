Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 425 vs Helio G88 – что лучше?

Snapdragon 425 против Helio G88

Snapdragon 425
VS
Helio G88
Snapdragon 425
Helio G88

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 425 (Adreno 308) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 425
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Более новый - выпущен на 5 лет и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (в 2 раза)
  • На 43% выше частота процессора (2000 против 1400 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 425
vs
Helio G88

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 425
н/д
Helio G88
196635
CPU - 65730
GPU - 42693
Memory - 42099
UX - 44322
Total score - 196635
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 425
128
Helio G88 +167%
342
Multi-Core Score
Snapdragon 425
418
Helio G88 +216%
1321
Image compression 26.6 Mpixels/s -
Face detection 3.52 images/s -
Speech recognition 10.9 words/s -
Machine learning 6.44 images/s -
Camera shooting 2.3 images/s -
HTML 5 0.48 Mnodes/s -
SQLite 134.1 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 425 и Helio G88

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 4 8
Частота 1400 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 308 Mali-G52 MC2
Архитектура Adreno 300 Bifrost
Частота GPU 500 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 24 32
FLOPS 24 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 667 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 5.34 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536 Да
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1280 x 800 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X6 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 75 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Июнь 2021 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели MSM8917 MT6769H
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 425 Сайт MediaTek Helio G88

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 720G против Snapdragon 425
2. Snapdragon 660 против Snapdragon 425
3. Helio P22 против Snapdragon 425
4. Helio G80 против Snapdragon 425
5. Helio G35 против Snapdragon 425
6. Snapdragon 665 против Helio G88
7. Snapdragon 732G против Helio G88
8. Snapdragon 678 против Helio G88
9. Snapdragon 860 против Helio G88
10. Helio G80 против Helio G88

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio G88 с Snapdragon 425, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры