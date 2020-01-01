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Snapdragon 425 против Helio P35

Snapdragon 425
Snapdragon 425
VS
Helio P35
Helio P35

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 425 (Adreno 308) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio P35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 425
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
Преимущества MediaTek Helio P35
  • В 2.8 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 5.34 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 11 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • На 64% выше частота процессора (2300 против 1400 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 36%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 425
127
Helio P35 +34%
170
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 425
410
Helio P35 +138%
975
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 425 и Helio P35

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 1400 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 308 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 300 Rogue
Частота GPU 500 МГц 680 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 24 -
FLOPS 24 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 667 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 5.34 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1280 x 800 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X6 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 75 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Декабрь 2018 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели MSM8917 MT6765
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 425 Сайт MediaTek Helio P35

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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