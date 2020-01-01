Snapdragon 425 против Helio P35
Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 425 (Adreno 308) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio P35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
22
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
52
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
35
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 425
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
Преимущества MediaTek Helio P35
- В 2.8 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 5.34 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
- Более новый - выпущен на 2 года и 11 месяцев позже
- Имеет на 4 ядра больше
- На 64% выше частота процессора (2300 против 1400 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 36%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
127
Helio P35 +34%
170
Geekbench 5 (многоядерный)
410
Helio P35 +138%
975
AnTuTu Benchmark 8
н/д
96147
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|4
|8
|Частота
|1400 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Техпроцесс
|28 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 308
|IMG PowerVR GE8320
|Архитектура
|Adreno 300
|Rogue
|Частота GPU
|500 МГц
|680 МГц
|Ядер
|-
|2
|Количество ALU
|24
|-
|FLOPS
|24 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|667 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 5.34 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1280 x 800
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП
|1x 25МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X6
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 75 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Декабрь 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|MSM8917
|MT6765
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 425
|Сайт MediaTek Helio P35
Опрос
1 (14.3%)
6 (85.7%)
Всего проголосовало: 7
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