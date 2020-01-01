Snapdragon 425 против MediaTek MT6580
Мы сравнили два 4-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 425 (с графикой Adreno 308) и MediaTek MT6580 (Mali-400 MP1 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 425
- Показывает в 4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под MediaTek
- На 24% выше пропускная способность памяти (5.34 против 4.3 Гбит/с)
- На 8% выше частота процессора (1400 против 1300 МГц
- Более новая версия DirectX (11 vs 10)
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
Snapdragon 425 +27%
44910
35239
Geekbench 5 (одноядерный)
127
Geekbench 5 (многоядерный)
410
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.3 ГГц – Cortex-A7
|Количество ядер
|4
|4
|Частота
|1400 МГц
|1300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|-
|Кэш L1
|128 КБ
|32 КБ
|Кэш L2
|-
|512 МБ
|Техпроцесс
|28 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 308
|Mali-400 MP1
|Архитектура
|Adreno 300
|Utgard
|Частота GPU
|500 МГц
|500 МГц
|Ядер
|-
|1
|Количество ALU
|24
|-
|FLOPS
|24 Гфлопс
|6 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|-
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|10
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|667 МГц
|533 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 5.34 Гбит/сек
|До 4.3 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 2 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.0
|Макс. разрешение дисплея
|1280 x 800
|1440 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП
|1x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X6
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 75 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|4.1
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Январь 2016 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|MSM8917
|MT6580
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 425
|Сайт MediaTek MT6580
Опрос
6 (85.7%)
1 (14.3%)
Всего проголосовало: 7
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