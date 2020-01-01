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Snapdragon 425 против MediaTek MT6580

Snapdragon 425
Snapdragon 425
VS
MediaTek MT6580
MediaTek MT6580

Мы сравнили два 4-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 425 (с графикой Adreno 308) и MediaTek MT6580 (Mali-400 MP1 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 425
  • Показывает в 4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под MediaTek
  • На 24% выше пропускная способность памяти (5.34 против 4.3 Гбит/с)
  • На 8% выше частота процессора (1400 против 1300 МГц
  • Более новая версия DirectX (11 vs 10)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Snapdragon 425 +27%
44910
MediaTek MT6580
35239
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 425 и MediaTek MT6580

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53 4x 1.3 ГГц – Cortex-A7
Количество ядер 4 4
Частота 1400 МГц 1300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A -
Кэш L1 128 КБ 32 КБ
Кэш L2 - 512 МБ
Техпроцесс 28 нм 28 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 308 Mali-400 MP1
Архитектура Adreno 300 Utgard
Частота GPU 500 МГц 500 МГц
Ядер - 1
Количество ALU 24 -
FLOPS 24 Гфлопс 6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 -
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 10

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 533 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 5.34 Гбит/сек До 4.3 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 2 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Макс. разрешение дисплея 1280 x 800 1440 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП 1x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X6 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 75 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Январь 2016 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели MSM8917 MT6580
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 425 Сайт MediaTek MT6580

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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