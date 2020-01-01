Мы сравнили два 4-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 425 (с графикой Adreno 308) и MediaTek MT6739 (PowerVR GE8100). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.