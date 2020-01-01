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Snapdragon 425 против MediaTek MT6750

Snapdragon 425
Snapdragon 425
VS
MediaTek MT6750
MediaTek MT6750

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 425 (Adreno 308) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek MT6750 (Mali-T860 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 425
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под MediaTek
Преимущества MediaTek MT6750
  • Имеет на 4 ядра больше
  • На 29% выше пропускная способность памяти (6.9 против 5.34 Гбит/с)
  • На 7% выше частота процессора (1500 против 1400 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Snapdragon 425
44910
MediaTek MT6750 +28%
57537
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 425 и MediaTek MT6750

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53 4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
4x 1 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 1400 МГц 1500 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Техпроцесс 28 нм 28 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 308 Mali-T860 MP2
Архитектура Adreno 300 Midgard
Частота GPU 500 МГц 520 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 24 -
FLOPS 24 Гфлопс 24 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 667 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 5.34 Гбит/сек До 6.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1280 x 800 1280 x 800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП 1x 24МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X6 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 75 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Август 2016 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели MSM8917 MT6750
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 425 Сайт MediaTek MT6750

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3 (42.9%)
4 (57.1%)
Всего проголосовало: 7

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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