Snapdragon 425 против MediaTek MT6750
Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 425 (Adreno 308) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek MT6750 (Mali-T860 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 425
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под MediaTek
Преимущества MediaTek MT6750
- Имеет на 4 ядра больше
- На 29% выше пропускная способность памяти (6.9 против 5.34 Гбит/с)
- На 7% выше частота процессора (1500 против 1400 МГц
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
44910
MediaTek MT6750 +28%
57537
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 425 +4%
127
122
Geekbench 5 (многоядерный)
410
MediaTek MT6750 +25%
512
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
4x 1 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|4
|8
|Частота
|1400 МГц
|1500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Техпроцесс
|28 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 308
|Mali-T860 MP2
|Архитектура
|Adreno 300
|Midgard
|Частота GPU
|500 МГц
|520 МГц
|Ядер
|-
|2
|Количество ALU
|24
|-
|FLOPS
|24 Гфлопс
|24 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|667 МГц
|667 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 5.34 Гбит/сек
|До 6.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1280 x 800
|1280 x 800
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП
|1x 24МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X6
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 75 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|4.1
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Август 2016 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|MSM8917
|MT6750
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 425
|Сайт MediaTek MT6750
Опрос
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