Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 425 (Adreno 308) с его более старым соперником в лице 8-ядерного MediaTek MT6753 (Mali T720 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.