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Snapdragon 425 против MediaTek MT6753

Snapdragon 425
Snapdragon 425
VS
MediaTek MT6753
MediaTek MT6753

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 425 (Adreno 308) с его более старым соперником в лице 8-ядерного MediaTek MT6753 (Mali T720 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 425
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под MediaTek
  • Более новый - выпущен на позже
  • На 8% выше частота процессора (1400 против 1300 МГц
Преимущества MediaTek MT6753
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Показывает на 50% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 40%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 425 и MediaTek MT6753

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53 8x 1.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 1400 МГц 1300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 128 КБ -
Техпроцесс 28 нм 28 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 308 Mali T720 MP3
Архитектура Adreno 300 Midgard
Частота GPU 500 МГц 700 МГц
Ядер - 3
Количество ALU 24 -
FLOPS 24 Гфлопс 36 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 800 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 5.34 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1280 x 800 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП 1x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X6 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 75 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.1 4.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Март 2015 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели MSM8917 MT6753
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 425 Сайт MediaTek MT6753

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5 (41.7%)
7 (58.3%)
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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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