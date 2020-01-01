Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 429 vs Kirin 650 – что лучше?

Snapdragon 429 против Kirin 650

Snapdragon 429
Snapdragon 429
VS
Kirin 650
Kirin 650

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 429 (Adreno 504) с его более старым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 650 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 429
  • Более новый - выпущен на 2 года и 6 месяцев позже
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
  • Набирает больше (на 25%) баллов в AnTuTu 8 – 82K vs 65K
  • Показывает на 22% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)
Преимущества HiSilicon Kirin 650
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (в 2 раза)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 429
556
Kirin 650 +46%
812
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 429 +25%
82250
Kirin 650
65792

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 429 и Kirin 650

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.95 ГГц – Cortex-A53 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 1950 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 16 нм
Количество транзисторов - 4 млрд.
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 504 Mali-T830 MP2
Архитектура Adreno 500 Midgard
Частота GPU 450 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 96 32
FLOPS 48.6 Гфлопс 40 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1600 x 900 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 21МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP8 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X6 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 75 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Июнь 2018 года Январь 2016 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SDM429 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 429 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 625 vs Qualcomm Snapdragon 429
2. HiSilicon Kirin 710 vs Qualcomm Snapdragon 429
3. MediaTek Helio P22 vs Qualcomm Snapdragon 429
4. Qualcomm Snapdragon 435 vs Qualcomm Snapdragon 429
5. Qualcomm Snapdragon 625 vs HiSilicon Kirin 650
6. Qualcomm Snapdragon 636 vs HiSilicon Kirin 650
7. HiSilicon Kirin 659 vs HiSilicon Kirin 650
8. Qualcomm Snapdragon 650 vs HiSilicon Kirin 650
9. HiSilicon Kirin 655 vs HiSilicon Kirin 650

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 650 с Snapdragon 429, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях