Snapdragon 429 против Kirin 955
Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 429 (Adreno 504) с его более старым соперником в лице 8-ядерного HiSilicon Kirin 955 (ARM Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
27
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
40
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
26
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 429
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже
- Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 955
- В 4 раза выше пропускная способность памяти (25.6 против 6.4 Гбит/с)
- Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Имеет на 4 ядра больше
- Выше частота графического ускорителя (в 2 раза)
- Набирает существенно больше (на 45%) баллов в AnTuTu 8 – 119K vs 82K
- На 28% выше частота процессора (2500 против 1950 МГц
- Более новая версия DirectX (11.2 vs 11.1)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
169
Kirin 955 +102%
342
Geekbench 5 (многоядерный)
556
Kirin 955 +98%
1100
AnTuTu Benchmark 8
82250
Kirin 955 +45%
119162
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 429 и Kirin 955
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.95 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.5 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|4
|8
|Частота
|1950 МГц
|2500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|12 нм
|16 нм
|TDP
|6 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 504
|ARM Mali-T880 MP4
|Архитектура
|Adreno 500
|Midgard
|Частота GPU
|450 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|4
|Шейдерных блоков
|96
|64
|FLOPS
|48.6 Гфлопс
|122 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11.1
|11.2
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4
|Частота памяти
|933 МГц
|-
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 6.4 Гбит/сек
|До 25.6 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 536
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|Макс. разрешение дисплея
|1600 x 900
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP8
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|X6
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 75 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2018 года
|Апрель 2016 года
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Номер модели
|SDM429
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 429
|-
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