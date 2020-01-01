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Snapdragon 429 против Helio G25

Snapdragon 429
Snapdragon 429
VS
Helio G25
Helio G25

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 429 (Adreno 504) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio G25 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 429
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Показывает на 16% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества MediaTek Helio G25
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 6.4 Гбит/с)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 44%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
  • Набирает немного больше (на 10%) баллов в AnTuTu 8 – 90K vs 82K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 429 +25%
169
Helio G25
135
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 429 +18%
556
Helio G25
471
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 429
82250
Helio G25 +10%
90289

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 429 и Helio G25

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.95 ГГц – Cortex-A53 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 1950 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 504 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 450 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 96 64
FLOPS 48.6 Гфлопс 41.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1600 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1600 x 900 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP8 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X6 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 75 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2018 года Июнь 2020 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели SDM429 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 429 Сайт MediaTek Helio G25

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Комментарии

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