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Snapdragon 429 против Helio G35

Snapdragon 429
Snapdragon 429
VS
Helio G35
Helio G35

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 429 (Adreno 504) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio G35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 429
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
Преимущества MediaTek Helio G35
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 6.4 Гбит/с)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 51%)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
  • Набирает больше (на 33%) баллов в AnTuTu 8 – 109K vs 82K
  • На 18% выше частота процессора (2300 против 1950 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 429
556
Helio G35 +81%
1006
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 429
82250
Helio G35 +33%
109082

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 429 и Helio G35

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.95 ГГц – Cortex-A53 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 1950 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 504 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 450 МГц 680 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 96 32
FLOPS 48.6 Гфлопс 54.4 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1600 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1600 x 900 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP8 H.264, H.265, AV1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X6 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 75 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Июнь 2018 года Июнь 2020 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели SDM429 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 429 Сайт MediaTek Helio G35

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Комментарии

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