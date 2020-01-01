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Snapdragon 429 против Helio P22

Snapdragon 429
Snapdragon 429
VS
Helio P22
Helio P22

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 429 (Adreno 504) с его более старым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 429
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)
Преимущества MediaTek Helio P22
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 44%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 4 (одноядерный)
Geekbench 4 (многоядерный)
Snapdragon 429
2401
Helio P22 +44%
3446
AnTuTu Benchmark 7
Snapdragon 429
59877
Helio P22 +28%
76843

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 429 и Helio P22

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.95 ГГц – Cortex-A53 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 1950 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 504 PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 450 МГц 650 МГц
Ядер - 2
FLOPS - 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1600 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536 CorePilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1600 x 900 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP8 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X6 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 75 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2018 года Май 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SDM429 MT6762R
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 429 Сайт MediaTek Helio P22

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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