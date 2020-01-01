Snapdragon 429 против Helio P23
Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 429 (Adreno 504) с его более старым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio P23 (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
19
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
41
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
22
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 429
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
- Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
Преимущества MediaTek Helio P23
- В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (14.93 против 6.4 Гбит/с)
- Имеет на 4 ядра больше
- Выше частота графического ускорителя (на 71%)
- Набирает больше (на 26%) баллов в AnTuTu 8 – 103K vs 82K
- На 18% выше частота процессора (2300 против 1950 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 429 +10%
169
153
Geekbench 5 (многоядерный)
556
Helio P23 +54%
859
AnTuTu Benchmark 8
82250
Helio P23 +26%
103316
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 429 и Helio P23
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.95 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.65 ГГц – Cortex-A53
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|4
|8
|Частота
|1950 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|12 нм
|16 нм
|TDP
|6 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 504
|Mali-G71 MP2
|Архитектура
|Adreno 500
|Bifrost
|Частота GPU
|450 МГц
|770 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|96
|32
|FLOPS
|48.6 Гфлопс
|49.4 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11.1
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|933 МГц
|1500 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 6.4 Гбит/сек
|До 14.93 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 536
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1600 x 900
|2160 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 24МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP8
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X6
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 75 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2018 года
|Август 2017 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|SDM429
|MT6763V/CT
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 429
|Сайт MediaTek Helio P23
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