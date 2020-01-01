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Snapdragon 429 против Helio P23

Snapdragon 429
Snapdragon 429
VS
Helio P23
Helio P23

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 429 (Adreno 504) с его более старым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio P23 (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 429
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (12 против 16 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
Преимущества MediaTek Helio P23
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (14.93 против 6.4 Гбит/с)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 71%)
  • Набирает больше (на 26%) баллов в AnTuTu 8 – 103K vs 82K
  • На 18% выше частота процессора (2300 против 1950 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 429 +10%
169
Helio P23
153
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 429
556
Helio P23 +54%
859
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 429
82250
Helio P23 +26%
103316

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 429 и Helio P23

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.95 ГГц – Cortex-A53 4x 1.65 ГГц – Cortex-A53
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 1950 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 16 нм
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 504 Mali-G71 MP2
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 450 МГц 770 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 96 32
FLOPS 48.6 Гфлопс 49.4 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1500 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек До 14.93 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1600 x 900 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 24МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP8 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X6 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 75 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Июнь 2018 года Август 2017 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели SDM429 MT6763V/CT
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 429 Сайт MediaTek Helio P23

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Комментарии

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