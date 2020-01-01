Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 429 vs Helio P35 – что лучше?

Snapdragon 429 против Helio P35

Snapdragon 429
Snapdragon 429
VS
Helio P35
Helio P35

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 429 (Adreno 504) с его более новым соперником в лице 8-ядерного MediaTek Helio P35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 429
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
Преимущества MediaTek Helio P35
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 6.4 Гбит/с)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 51%)
  • На 18% выше частота процессора (2300 против 1950 МГц
  • Набирает больше (на 19%) баллов в AnTuTu 8 – 98K vs 82K
  • Более новый - выпущен на 6 месяцев позже
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 429
556
Helio P35 +76%
978
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 429
82250
Helio P35 +19%
98266

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 429 и Helio P35

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.95 ГГц – Cortex-A53 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 8
Частота 1950 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 504 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 450 МГц 680 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 96 64
FLOPS 48.6 Гфлопс 44.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1600 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1600 x 900 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP8 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X6 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 75 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2018 года Декабрь 2018 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели SDM429 MT6765
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 429 Сайт MediaTek Helio P35

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 625 против Snapdragon 429
2. Kirin 710 против Snapdragon 429
3. Helio P22 против Snapdragon 429
4. Snapdragon 435 против Snapdragon 429
5. Snapdragon 675 против Helio P35
6. Exynos 9611 против Helio P35
7. Snapdragon 720G против Helio P35
8. Snapdragon 710 против Helio P35
9. Snapdragon 450 против Helio P35

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio P35 с Snapdragon 429, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях