Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 429 vs Helio X20 – что лучше?

Snapdragon 429 против Helio X20

Snapdragon 429
Snapdragon 429
VS
Helio X20
Helio X20

Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 429 (Adreno 504) с его более старым соперником в лице 10-ядерного MediaTek Helio X20 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 429
  • Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (12 против 20 нанометров)
Преимущества MediaTek Helio X20
  • Имеет на 6 ядер больше
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (12.8 против 6.4 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 73%)
  • На 8% выше частота процессора (2100 против 1950 МГц
  • Набирает больше (на 14%) баллов в AnTuTu 8 – 93K vs 82K
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11.1)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 429
169
Helio X20 +57%
265
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 429
556
Helio X20 +47%
815
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 429
82250
Helio X20 +14%
93425

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 429 и Helio X20

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.95 ГГц – Cortex-A53 2x 2.1 ГГц – Cortex-A72
4x 1.85 ГГц – Cortex-A53
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 10
Частота 1950 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 12 нм 20 нм
Количество транзисторов - 3 млрд.
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 504 Mali-T880 MP4
Архитектура Adreno 500 Midgard
Частота GPU 450 МГц 780 МГц
Вычислительных блоков 1 4
Шейдерных блоков 96 64
FLOPS 48.6 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек До 12.8 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1600 x 900 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 25МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP8 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X6 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 75 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2018 года Май 2015 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SDM429 MT6797
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 429 Сайт MediaTek Helio X20

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 429 и Samsung Exynos 7904
2. Qualcomm Snapdragon 429 и Snapdragon 439
3. Qualcomm Snapdragon 429 и Snapdragon 450
4. Qualcomm Snapdragon 429 и MediaTek Helio A22
5. Qualcomm Snapdragon 429 и Snapdragon 430
6. MediaTek Helio X20 и Qualcomm Snapdragon 660
7. MediaTek Helio X20 и Qualcomm Snapdragon 450
8. MediaTek Helio X20 и Helio P20

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio X20 с Snapdragon 429, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях