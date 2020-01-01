Snapdragon 429 против Helio X20
Мы сравнили 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 429 (Adreno 504) с его более старым соперником в лице 10-ядерного MediaTek Helio X20 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
11
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
29
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 429
- Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Меньший размер транзистора (12 против 20 нанометров)
Преимущества MediaTek Helio X20
- Имеет на 6 ядер больше
- Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (12.8 против 6.4 Гбит/с)
- Выше частота графического ускорителя (на 73%)
- На 8% выше частота процессора (2100 против 1950 МГц
- Набирает больше (на 14%) баллов в AnTuTu 8 – 93K vs 82K
- Более новая версия DirectX (11.2 vs 11.1)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
169
Helio X20 +57%
265
Geekbench 5 (многоядерный)
556
Helio X20 +47%
815
AnTuTu Benchmark 8
82250
Helio X20 +14%
93425
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 429 и Helio X20
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.95 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.1 ГГц – Cortex-A72
4x 1.85 ГГц – Cortex-A53
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|4
|10
|Частота
|1950 МГц
|2100 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|12 нм
|20 нм
|Количество транзисторов
|-
|3 млрд.
|TDP
|6 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 504
|Mali-T880 MP4
|Архитектура
|Adreno 500
|Midgard
|Частота GPU
|450 МГц
|780 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|4
|Шейдерных блоков
|96
|64
|FLOPS
|48.6 Гфлопс
|122 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11.1
|11.2
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 6.4 Гбит/сек
|До 12.8 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 536
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1600 x 900
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 25МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP8
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X6
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 75 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2018 года
|Май 2015 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|SDM429
|MT6797
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 429
|Сайт MediaTek Helio X20
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