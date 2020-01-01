Snapdragon 429 против MediaTek MT6739
Мы сравнили два 4-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 429 (с графикой Adreno 504) и MediaTek MT6739 (PowerVR GE8100). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 429
- Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под MediaTek
- На 30% выше частота процессора (1950 против 1500 МГц
- Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
- Более новая версия DirectX (11.1 vs 10)
Преимущества MediaTek MT6739
- Выше частота графического ускорителя (на 27%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4 (одноядерный)
Snapdragon 429 +28%
853
668
Geekbench 4 (многоядерный)
Snapdragon 429 +33%
2401
1804
AnTuTu Benchmark 7
Snapdragon 429 +21%
59877
49680
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.95 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|4
|4
|Частота
|1950 МГц
|1500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|12 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|-
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 504
|PowerVR GE8100
|Архитектура
|Adreno 500
|Rogue
|Частота GPU
|450 МГц
|570 МГц
|FLOPS
|-
|21 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11.1
|10
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|667 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 6.4 Гбит/сек
|До 6.4 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 536
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1600 x 900
|1440 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП, 2x 8МП
|1x 13МП, 2x 8МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP8
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X6
|MT6177M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 75 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2018 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|SDM429
|MT6739
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 429
|Сайт MediaTek MT6739
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