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Snapdragon 429 против Snapdragon 425

Snapdragon 429
Snapdragon 429
VS
Snapdragon 425
Snapdragon 425

Мы сравнили два 4-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 429 (с графикой Adreno 504) и Snapdragon 425 (Adreno 308). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 429
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
  • На 39% выше частота процессора (1950 против 1400 МГц
  • На 20% выше пропускная способность памяти (6.4 против 5.34 Гбит/с)
  • Более новая версия DirectX (11.1 vs 11)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 425
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Snapdragon 429 +33%
59877
Snapdragon 425
44910
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 429 и Snapdragon 425

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.95 ГГц – Cortex-A53 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 4 4
Частота 1950 МГц 1400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 128 КБ
Техпроцесс 12 нм 28 нм
Количество транзисторов - 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 504 Adreno 308
Архитектура Adreno 500 Adreno 300
Частота GPU 450 МГц 500 МГц
Количество ALU - 24
FLOPS - 24 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11.1 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 667 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек До 5.34 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1600 x 900 1280 x 800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП, 2x 8МП 1x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP8 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X6 X6
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 75 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Июнь 2018 года Февраль 2016 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели SDM429 MSM8917
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 429 Сайт Qualcomm Snapdragon 425

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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