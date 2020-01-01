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Snapdragon 430 против Kirin 650

Snapdragon 430
Snapdragon 430
VS
Kirin 650
Kirin 650

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 430 (с графикой Adreno 505) и HiSilicon Kirin 650 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 430
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Показывает на 20% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества HiSilicon Kirin 650
  • Меньший размер транзистора (16 против 28 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 80%)
  • На 43% выше частота процессора (2000 против 1400 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Snapdragon 430
55287
Kirin 650 +8%
59874
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 430 +23%
999
Kirin 650
809

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 430 и Kirin 650

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.4 ГГц – Cortex-A53 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1400 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 16 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 4 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 505 Mali-T830 MP2
Архитектура Adreno 500 Midgard
Частота GPU 500 МГц 900 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 96 -
FLOPS 48 Гфлопс 40 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 933 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 32 Бит
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП 1x 21МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X6 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 75 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2015 года Январь 2016 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели MSM8937 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 430 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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