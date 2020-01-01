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Snapdragon 430 против Helio A22

Snapdragon 430
Snapdragon 430
VS
Helio A22
Helio A22

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 430 (Adreno 505) с его более новым соперником в лице 4-ядерного MediaTek Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 430
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
Преимущества MediaTek Helio A22
  • Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • На 43% выше частота процессора (2000 против 1400 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 30%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 430 +84%
999
Helio A22
543
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 430 и Helio A22

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.4 ГГц – Cortex-A53 4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 1400 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 32 КБ
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 505 PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 500 МГц 650 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 96 -
FLOPS 48 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 1800 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536 NeuroPilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X6 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 75 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2015 года Июнь 2018 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели MSM8937 MT6762M
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 430 Сайт MediaTek Helio A22

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6 (31.6%)
13 (68.4%)
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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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