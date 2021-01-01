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Snapdragon 430 против Helio G25

Snapdragon 430
VS
Helio G25
Snapdragon 430
Helio G25

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 430 (с графикой Adreno 505) и MediaTek Helio G25 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 430
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Показывает на 15% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает немного больше (на 5%) баллов в AnTuTu 9 – 98K vs 94K
Преимущества MediaTek Helio G25
  • Более новый - выпущен на 4 года и 10 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • На 43% выше частота процессора (2000 против 1400 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 30%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 430
vs
Helio G25

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 430 +5%
98978
Helio G25
94631
CPU 32249 36605
GPU 14021 12376
Memory 20753 24580
UX 30639 20429
Total score 98978 94631
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 430 +29%
176
Helio G25
136
Multi-Core Score
Snapdragon 430 +110%
1001
Helio G25
477
Image compression 21.95 Mpixels/s -
Face detection 4.22 images/s -
Speech recognition 11 words/s -
Machine learning 5.88 images/s -
Camera shooting 2.89 images/s -
HTML 5 0.48 Mnodes/s -
SQLite 136 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 430 и Helio G25

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.4 ГГц – Cortex-A53 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1400 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 505 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 500 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 96 64
FLOPS 48 Гфлопс 41.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 1600 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X6 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 75 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2015 года Июнь 2020 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели MSM8937 MT6762G
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 430 Сайт MediaTek Helio G25

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Комментарии

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