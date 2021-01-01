Snapdragon 430 против Helio G25
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 430 (с графикой Adreno 505) и MediaTek Helio G25 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
14
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
23
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 430
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Показывает на 15% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает немного больше (на 5%) баллов в AnTuTu 9 – 98K vs 94K
Преимущества MediaTek Helio G25
- Более новый - выпущен на 4 года и 10 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
- На 43% выше частота процессора (2000 против 1400 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 30%)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|32249
|36605
|GPU
|14021
|12376
|Memory
|20753
|24580
|UX
|30639
|20429
|Total score
|98978
|94631
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 430 +29%
176
136
Multi-Core Score
Snapdragon 430 +110%
1001
477
|Image compression
|21.95 Mpixels/s
|-
|Face detection
|4.22 images/s
|-
|Speech recognition
|11 words/s
|-
|Machine learning
|5.88 images/s
|-
|Camera shooting
|2.89 images/s
|-
|HTML 5
|0.48 Mnodes/s
|-
|SQLite
|136 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 430 и Helio G25
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1400 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|28 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|-
|TDP
|6 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 505
|IMG PowerVR GE8320
|Архитектура
|Adreno 500
|Rogue
|Частота GPU
|500 МГц
|650 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|96
|64
|FLOPS
|48 Гфлопс
|41.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|800 МГц
|1600 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 536
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X6
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 75 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2015 года
|Июнь 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|MSM8937
|MT6762G
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 430
|Сайт MediaTek Helio G25
Опрос
5 (55.6%)
4 (44.4%)
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