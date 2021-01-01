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Snapdragon 430 против Helio G85

Snapdragon 430
VS
Helio G85
Snapdragon 430
Helio G85

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 430 (с графикой Adreno 505) и MediaTek Helio G85 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 430
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
Преимущества MediaTek Helio G85
  • Более новый - выпущен на 4 года и 8 месяцев позже
  • Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 9 – 233K vs 98K
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (в 2 раза)
  • На 43% выше частота процессора (2000 против 1400 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 430
vs
Helio G85

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 430
98978
Helio G85 +136%
233564
CPU 32249 70862
GPU 14021 38305
Memory 20753 50771
UX 30639 69280
Total score 98978 233564
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 430
176
Helio G85 +107%
364
Multi-Core Score
Snapdragon 430
1001
Helio G85 +27%
1271
Image compression 21.95 Mpixels/s 80.9 Mpixels/s
Face detection 4.22 images/s 11.9 images/s
Speech recognition 11 words/s 24.2 words/s
Machine learning 5.88 images/s 18.5 images/s
Camera shooting 2.89 images/s 9.29 images/s
HTML 5 0.48 Mnodes/s 1.55 Mnodes/s
SQLite 136 Krows/s 407.8 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 45 FPS
[High]
Call of Duty: Mobile - 40 FPS
[Medium]
Fortnite - 21 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 49 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 51 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 46 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Redmi Note 9
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 430 и Helio G85

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.4 ГГц – Cortex-A53 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1400 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 505 Mali-G52 MP2
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 500 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 96 32
FLOPS 48 Гфлопс 54 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 1800 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.41 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536 Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X6 -
Поддержка 4G LTE Cat. 5 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 150 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 75 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2015 года Апрель 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели MSM8937 MT6769Z
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 430 Сайт MediaTek Helio G85

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