Snapdragon 430 против MediaTek MT6737
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 430 (Adreno 505) с его более новым соперником в лице 4-ядерного MediaTek MT6737 (Mali-T720 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 430
- Имеет на 4 ядра больше
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под MediaTek
- Показывает на 41% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 8% выше частота процессора (1400 против 1300 МГц
Преимущества MediaTek MT6737
- Выше частота графического ускорителя (на 30%)
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
Snapdragon 430 +37%
55287
40292
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 430 +36%
176
129
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 430 +130%
999
435
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|4x 1.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|1400 МГц
|1300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|28 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 505
|Mali-T720 MP2
|Архитектура
|Adreno 500
|Midgard
|Частота GPU
|500 МГц
|500-650 МГц
|Ядер
|-
|2
|Количество ALU
|96
|-
|FLOPS
|48 Гфлопс
|34 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|800 МГц
|640 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 4.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 536
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.0
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|1280 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП
|1x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X6
|MT6169
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 75 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|4.1
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2015 года
|Январь 2016 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|MSM8937
|MT6737
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 430
|Сайт MediaTek MT6737
Опрос
4 (50%)
4 (50%)
Всего проголосовало: 8
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