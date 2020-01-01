Snapdragon 430 против MediaTek MT6753
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 430 (с графикой Adreno 505) и MediaTek MT6753 (Mali T720 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 430
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под MediaTek
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
- Показывает на 33% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 8% выше частота процессора (1400 против 1300 МГц
Преимущества MediaTek MT6753
- Выше частота графического ускорителя (на 40%)
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
Snapdragon 430 +25%
55287
44168
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 430 +48%
176
119
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 430 +60%
999
624
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|8x 1.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1400 МГц
|1300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|28 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 505
|Mali T720 MP3
|Архитектура
|Adreno 500
|Midgard
|Частота GPU
|500 МГц
|700 МГц
|Ядер
|-
|3
|Количество ALU
|96
|-
|FLOPS
|48 Гфлопс
|36 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|800 МГц
|800 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Объем
|До 4 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 536
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП
|1x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X6
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 5
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 75 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|4.1
|4.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2015 года
|Март 2015 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|MSM8937
|MT6753
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 430
|Сайт MediaTek MT6753
Опрос
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3
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