Snapdragon 435 против Kirin 650
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 435 (с графикой Adreno 505) и HiSilicon Kirin 650 (Mali-T830 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
18
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
40
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
29
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 435
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Показывает на 20% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества HiSilicon Kirin 650
- Выше частота графического ускорителя (в 2 раза)
- Меньший размер транзистора (16 против 28 нанометров)
- На 43% выше частота процессора (2000 против 1400 МГц
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
51164
Kirin 650 +17%
59874
Geekbench 5 (одноядерный)
126
Kirin 650 +34%
169
Geekbench 5 (многоядерный)
585
Kirin 650 +38%
809
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1400 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|28 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|4 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 505
|Mali-T830 MP2
|Архитектура
|Adreno 500
|Midgard
|Частота GPU
|450 МГц
|900 МГц
|Ядер
|-
|2
|Количество ALU
|96
|-
|FLOPS
|48 Гфлопс
|40 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|800 МГц
|933 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 6.4 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 536
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП
|1x 21МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X9
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|4.1
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Январь 2016 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|MSM8940
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 435
|-
Опрос
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3
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