Snapdragon 435 против Kirin 810
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 435 (с графикой Adreno 505) и HiSilicon Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
51
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
74
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
61
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 435
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
Преимущества HiSilicon Kirin 810
- Показывает в 11.5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (7 против 28 нанометров)
- Более новый - выпущен на 3 года и 5 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 82%)
- На 57% выше частота процессора (2200 против 1400 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
126
Kirin 810 +384%
610
Geekbench 5 (многоядерный)
585
Kirin 810 +246%
2022
AnTuTu Benchmark 8
н/д
322421
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1400 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|28 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|6.9 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 505
|Mali-G52 MP6
|Архитектура
|Adreno 500
|Rogue
|Частота GPU
|450 МГц
|820 МГц
|Ядер
|-
|6
|Количество ALU
|96
|-
|FLOPS
|48 Гфлопс
|551 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|800 МГц
|2133 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 6.4 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 536
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X9
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|4.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Июнь 2019 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|MSM8940
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 435
|-
Опрос
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2 (100%)
Всего проголосовало: 2
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