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Snapdragon 435 против Kirin 930

Snapdragon 435
Snapdragon 435
VS
Kirin 930
Kirin 930

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 435 (с графикой Adreno 505) и HiSilicon Kirin 930 (Mali-T628 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 435
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
Преимущества HiSilicon Kirin 930
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (12.8 против 6.4 Гбит/с)
  • Показывает на 60% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 43% выше частота процессора (2000 против 1400 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 33%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Snapdragon 435
51164
Kirin 930 +16%
59272
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 435 и Kirin 930

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.4 ГГц – Cortex-A53 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1400 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 28 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 505 Mali-T628 MP4
Архитектура Adreno 500 Midgard
Частота GPU 450 МГц 600 МГц
Ядер - 4
Количество ALU 96 -
FLOPS 48 Гфлопс 77 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 1600 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек До 12.8 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП 1x 32МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Апрель 2015 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели MSM8940 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 435 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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