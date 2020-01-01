Snapdragon 435 против Kirin 950
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 435 (с графикой Adreno 505) и HiSilicon Kirin 950 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
31
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
39
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
37
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 435
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
Преимущества HiSilicon Kirin 950
- В 4 раза выше пропускная способность памяти (25.6 против 6.4 Гбит/с)
- Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Выше частота графического ускорителя (в 2 раза)
- Меньший размер транзистора (16 против 28 нанометров)
- На 71% выше частота процессора (2400 против 1400 МГц
- Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
51164
Kirin 950 +134%
119475
Geekbench 5 (одноядерный)
126
Kirin 950 +169%
339
Geekbench 5 (многоядерный)
585
Kirin 950 +120%
1287
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1400 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|28 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 505
|Mali-T880 MP4
|Архитектура
|Adreno 500
|Midgard
|Частота GPU
|450 МГц
|900 МГц
|Ядер
|-
|4
|Количество ALU
|96
|-
|FLOPS
|48 Гфлопс
|122 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11
|11.2
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4
|Частота памяти
|800 МГц
|-
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 6.4 Гбит/сек
|До 25.6 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 536
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП
|1x 21МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X9
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Ноябрь 2015 года
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Номер модели
|MSM8940
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 435
|-
Опрос
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Всего проголосовало: 2
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