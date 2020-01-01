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Snapdragon 435 против Kirin 950

Snapdragon 435
Snapdragon 435
VS
Kirin 950
Kirin 950

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 435 (с графикой Adreno 505) и HiSilicon Kirin 950 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 435
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
Преимущества HiSilicon Kirin 950
  • В 4 раза выше пропускная способность памяти (25.6 против 6.4 Гбит/с)
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (в 2 раза)
  • Меньший размер транзистора (16 против 28 нанометров)
  • На 71% выше частота процессора (2400 против 1400 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Snapdragon 435
51164
Kirin 950 +134%
119475
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 435
126
Kirin 950 +169%
339
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 435
585
Kirin 950 +120%
1287

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 435 и Kirin 950

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.4 ГГц – Cortex-A53 4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1400 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 16 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 505 Mali-T880 MP4
Архитектура Adreno 500 Midgard
Частота GPU 450 МГц 900 МГц
Ядер - 4
Количество ALU 96 -
FLOPS 48 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 800 МГц -
Шина 1x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Ноябрь 2015 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели MSM8940 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 435 -

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