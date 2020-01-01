Snapdragon 435 против Helio G25
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 435 (с графикой Adreno 505) и MediaTek Helio G25 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
15
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
24
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 435
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Показывает на 15% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества MediaTek Helio G25
- Более новый - выпущен на 4 года и 5 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
- В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 6.4 Гбит/с)
- На 43% выше частота процессора (2000 против 1400 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 44%)
- Набирает больше (на 23%) баллов в AnTuTu 8 – 90K vs 73K
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
126
Helio G25 +7%
135
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 435 +24%
584
471
AnTuTu Benchmark 8
73620
Helio G25 +23%
90289
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 435 и Helio G25
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|8x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1400 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|28 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|1 млрд.
|-
|TDP
|4 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 505
|IMG PowerVR GE8320
|Архитектура
|Adreno 500
|Rogue
|Частота GPU
|450 МГц
|650 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|96
|64
|FLOPS
|48 Гфлопс
|41.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|800 МГц
|1600 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 6.4 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 536
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X9
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2016 года
|Июнь 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|MSM8940
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 435
|Сайт MediaTek Helio G25
Опрос
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