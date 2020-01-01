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Snapdragon 435 против Helio G25

Snapdragon 435
Snapdragon 435
VS
Helio G25
Helio G25

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 435 (с графикой Adreno 505) и MediaTek Helio G25 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 435
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Показывает на 15% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества MediaTek Helio G25
  • Более новый - выпущен на 4 года и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 6.4 Гбит/с)
  • На 43% выше частота процессора (2000 против 1400 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 44%)
  • Набирает больше (на 23%) баллов в AnTuTu 8 – 90K vs 73K
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 435 +24%
584
Helio G25
471
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 435
73620
Helio G25 +23%
90289

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 435 и Helio G25

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.4 ГГц – Cortex-A53 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1400 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -
TDP 4 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 505 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 450 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 96 64
FLOPS 48 Гфлопс 41.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 1600 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Июнь 2020 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели MSM8940 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 435 Сайт MediaTek Helio G25

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Комментарии

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