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Snapdragon 435 против Helio G88

Snapdragon 435
VS
Helio G88
Snapdragon 435
Helio G88

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 435 (с графикой Adreno 505) и MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 435
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Более новый - выпущен на 5 лет и 5 месяцев позже
  • Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 9 – 196K vs 82K
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (в 2.2 раза)
  • На 43% выше частота процессора (2000 против 1400 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 435
vs
Helio G88

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 435
82191
Helio G88 +139%
196635
CPU 32120 65730
GPU 9057 42693
Memory 26512 42099
UX 14438 44322
Total score 82191 196635
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 435
125
Helio G88 +174%
342
Multi-Core Score
Snapdragon 435
591
Helio G88 +124%
1321
Image compression 45.2 Mpixels/s -
Face detection 5.29 images/s -
Speech recognition 15 words/s -
Machine learning 8.46 images/s -
Camera shooting 3.49 images/s -
HTML 5 0.38 Mnodes/s -
SQLite 211.55 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 435 и Helio G88

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.4 ГГц – Cortex-A53 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1400 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. -
TDP 4 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 505 Mali-G52 MC2
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 450 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 96 32
FLOPS 48 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 1800 МГц
Шина 1x 32 Бит -
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536 Да
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Июнь 2021 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели MSM8940 MT6769H
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 435 Сайт MediaTek Helio G88

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