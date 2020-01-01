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Snapdragon 435 против Helio P22

Snapdragon 435
Snapdragon 435
VS
Helio P22
Helio P22

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 435 (с графикой Adreno 505) и MediaTek Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 435
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Показывает на 17% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества MediaTek Helio P22
  • Меньший размер транзистора (12 против 28 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
  • На 43% выше частота процессора (2000 против 1400 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 44%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Snapdragon 435
51164
Helio P22 +50%
76843
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 435 и Helio P22

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.4 ГГц – Cortex-A53 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1400 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 28 нм 12 нм
Количество транзисторов 1 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 505 PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 500 Rogue
Частота GPU 450 МГц 650 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 96 -
FLOPS 48 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 1600 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 6.4 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 536 CorePilot
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Май 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели MSM8940 MT6762R
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 435 Сайт MediaTek Helio P22

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7 (33.3%)
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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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